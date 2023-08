Brics breidt uit: zes nieuwe landen mogen lid worden van het niet-westerse alternatief voor de G7

De Saoedische buitenlandminister Faisal bin Farhan spreekt tijdens de Brics-conferentie in Johannesburg. Beeld via REUTERS

Brics, het niet-westerse alternatief voor de G7 bestaande uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, kwam in 2019 voor het laatst bij elkaar. Sindsdien is er in de wereld veel veranderd. Rusland, dat in de tussentijd bijvoorbeeld Oekraïne binnenviel, spreekt over een nieuwe multipolaire wereldorde. Daarin werken landen in het globale zuiden niet alleen meer met westerse landen samen, maar ook met landen als Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten en grootmachten als China en Rusland. Dit zijn stuk voor stuk landen die kritisch zijn op de westerse hegemonie.

Dat opkomende economieën in Latijns-Amerika, Azië en Afrika interesse hebben in het diversifiëren van hun internationale allianties, blijkt wel uit de animo van landen om tot de Brics-groep toe te treden. Volgens Zuid-Afrikaanse functionarissen hebben vooraf meer dan 40 landen aangegeven dat zij lid willen worden. Formeel hadden 22 landen, waaronder ook de landen die nu worden uitgenodigd om toe te treden, een lidmaatschapsaanvraag ingediend.

Over de auteur

Joost Bastmeijer is correspondent Afrika voor de Volkskrant. Hij woont in Dakar, Senegal.

Onder de huidige Brics-leiders bestond in de aanloop naar de topontmoeting verdeeldheid over hoeveel landen toe mochten treden, en hoe snel. China en het door westerse sancties getroffen Rusland wilden het liefst flink uitbreiden. Maar Zuid-Afrika, Brazilië en India, landen die ook goede banden onderhouden met veel westerse landen, stelden zich voorzichtiger op.

Verdere uitbreiding

Na de drie dagen durende multilaterale bijeenkomst besloten de Brics-leiders dat zes landen vanaf 1 januari volgend jaar Brics-lid mogen worden, een stap die volgens experts de weg effent voor verdere uitbreiding van het Brics-blok. Landen die buiten de boot vielen kunnen zich mogelijk later nog aansluiten. Het gaat dan om bijvoorbeeld Algerije, dat meer met China wil handelen, en Bolivia, dat minder afhankelijk wil worden van de dollar.

Tijdens de driedaagse conferentie in Johannesburg waren de leiders van alle Brics-lidstaten persoonlijk aanwezig, behalve Vladimir Poetin. Tegen de Russische president is een arrestatiebevel wegens oorlogsmisdaden uitgevaardigd door het Internationaal Strafhof (ICC). Gastland Zuid-Afrika erkent het ICC, waardoor het verplicht is Poetin te laten arresteren zodra hij voet op Zuid-Afrikaanse bodem zou zetten.

Opmerkelijk was dat de Chinese leider Xi Jinping dinsdag onverwacht een geplande toespraak afzegde. Zijn verklaring werd voorgelezen door een van zijn ministers. Kenners noemen die zet opvallend, en stellen dat de Chinese leider mogelijk ziek is. Beijing reageerde niet op de geruchten.

Onvrede over westelijke dominantie

Het Brics-blok werd in 2009 opgericht uit onvrede over de westelijke dominantie in oude internationale politieke en financiële instituties. In tegenstelling tot de G7, waarin de zeven grootste westerse industrieën verenigd zijn, zou Brics volgens de oprichters staan voor een ‘nieuw mondiale bestuur’ dat ‘inclusief en egalitair’ is.

Sinds de oprichting is er door de landen, samen goed voor ruim 40 procent van de wereldbevolking en een kwart van de wereldeconomie, onderling vooral veel gehandeld in grondstoffen. Ook kwam het blok met een alternatief voor de Wereldbank: de New Development Bank verdeelde sinds 2015 zo’n 33 miljard dollar over bijna honderd projecten.