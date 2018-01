Brexit gaat Britten veel geld kosten, blijkt uit interne studie van Britse overheid

De uitkomst van de berekeningen is uiterst pijnlijk voor de Brexiteers, onder wie minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Hij stelde de kiezers tijdens de campagne voor het referendum in het vooruitzicht dat de Brexit Groot-Brittannië per week zeker 350 miljoen pond zou besparen.



De leden van het kabinet van premier Theresa May zouden de komende week één voor één inzage krijgen in het document, op voorwaarde dat zij geen kopieën mee naar buiten zouden nemen. Dat het nu toch op straat ligt, is een nare affaire voor premier May.



Haar woordvoerder probeerde de schade te beperken door te zeggen dat het slechts om een nog onvoltooid rapport gaat, dat nog niet door de regering is goedgekeurd. Bovendien bevat het volgens hem geen analyse van de effecten van een speciaal op Groot-Brittannië toegesneden akkoord dat de Britse export en de positie van Londen als financieel centrum veiligstelt.