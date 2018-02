Brein achter opzienbare diamantroof in hartje Londen sterft op 69-jarige leeftijd in gevangenis

Perkins zat een straf van zeven jaar uit en kreeg vorige week te horen dat hij nog zeven jaar extra zou krijgen als hij de zeven miljoen euro niet zou terugbetalen - zijn aandeel in de buit.



De 'diamantenpuffers', was de bijnaam van de bende die met Pasen de kluisjes had geleegd in Hatton Garden. Perkins en zijn bejaarde maten kampten met allerlei gezondheidskwalen. Het stond een succesvolle operatie, waarbij de boor in een kliko werd binnengesmokkeld, niet in de weg. Met juwelen ter waarde van 23 miljoen euro was het de grootste roof uit de Britse geschiedenis. Tijdens de roof moest Perkins, die dat weekeinde jarig was, om het uur insuline spuiten. 'Anders hadden ze me in die kliko weg kunnen rijden,' zei hij later.