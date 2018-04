Braziliaanse oud-president Lula verdwijnt in de cel: zijn lot splijt de Brazilianen

Diepe haat

Bij Brazilianen aan de andere kant van het politieke spectrum wekt het idee van Lula als president hele andere emoties op. Zij beschouwen Lula als de belichaming van corruptie, en willen dat hij keihard boet voor zijn fouten. De haat zit diep. Eind vorige maand is Lula tijdens campagnebijeenkomsten met stenen en eieren bekogeld. Er is ook geschoten op de karavaan waarmee hij door het land reisde. Daarbij raakte niemand gewond maar het toont wel aan hoe gespannen de situatie is.



De uitspraak van het hooggerechtshof betekent niet dat Lula zich gewonnen geeft. Hij is vastberaden zich kandidaat te stellen, ook als dat vanuit de gevangenis moet. De kans is groot dat het electoraal hof zijn kandidatuur verbiedt, maar die uitspraak komt pas in september, een maand voor de verkiezingen. In het onwaarschijnlijke geval dat het hof zijn deelname toelaat, kan Lula vanuit de cel de verkiezingen winnen. Dan wordt hij vrijgelaten om het land te leiden.



'Als hij wordt gekozen, is de enige oplossing een militaire interventie', aldus Luiz Gonzaga, een prominente generaal van de nationale reserve, dinsdag in een interview met krant Estadão. 'De strijdkrachten zullen dan de orde in het land moeten herstellen.' In de media werd geschokt gereageerd op deze openlijke poging het hooggerechtshof onder druk te zetten, op sociale media kreeg de militair juist bijval.