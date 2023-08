Brand meester in het Turkse Çanakkale, maar ‘uit zichzelf zal de natuur zich hier niet meer herstellen’

Brandweerlieden en bewoners van de stad Çanakkale proberen het vuur te stoppen. Beeld AP

‘Kijk, daar gaat er weer een’, zegt de 38-jarige Ahmet Aksoy, lid van de vrijwillige brandweer. Hij wijst naar een helikopter met een zak water eronder die over de zonnige baai van Çanakkale vliegt, de stad aan de rand van het gebied dat dinsdag opeens in lichterlaaie kwam te staan.

Dinsdag dreigde het vuur het ziekenhuis en de nabijgelegen universiteit van Çanakkale te bereiken. Voorbereidingen voor het evacueren van de patiënten waren al in gang gezet. Aksoy laat foto’s zien, door zijn vrouw genomen vanaf hun balkon. Op de heuvelrug ten oosten van de stad ligt een boog van oranje vlammen. Het ziet er verontrustend dichtbij uit. Halverwege het balkon en het vuur bevindt zich het ziekenhuis.

Toen zijn vrouw de foto’s nam, stond Aksoy op minder dan 10 meter van de vlammen, in zijn brandweerpak en schoenen die niet smelten bij een grondhitte van 300 graden Celcius. Ook daarvan heeft hij beelden, genomen door een collega.

Over de auteur

Rob Vreeken is correspondent Turkije en Iran voor de Volkskrant. Hij woont in Istanbul. Daarvoor werkte hij op de buitenlandredactie, waar hij zich specialiseerde in mensenrechten, Zuid-Azië en het Midden-Oosten.

Donderdag gaf de overheid het sein ‘brand meester’, maar op veel plekken, zegt Aksoy, vreet het vuur zich nog steeds onzichtbaar door boomstammen. Op foto’s van zaterdag hangen dikke rookwolken boven heuvels ten oosten van Çanakkale.

Lichamen van migranten

Wat vorige week rondom de stad gebeurde, gebeurde op tal van plekken in Zuid-Europa. Vooral Griekenland werd getroffen. In de regio net over de Turks-Griekse grens dreigt het vuur opnieuw op te laaien, als de wind maandag draait. Vorige week werden daar in een boshut achttien lichamen gevonden, waarschijnlijk van migranten die de grens waren overgestoken.

Doden vielen er niet in Turkije, afgezien van dieren. Wel moesten zes mensen naar het ziekenhuis na het inademen van rook. Een lid van de vrijwillige brandweer, de 40-jarige Dinçer Özkan, raakte ernstig gewond toen een brandende boom op een bluswagen viel. ‘Hij is lid van ons reddingsteam’, zegt Kübra Köprülüoglu (38). ‘Door die boom explodeerde de tank van de auto. Dinçer heeft achttien botbreuken, hij lag vijf dagen op de intensive care.’

Kübra en haar man Melih wonen aan de baai van Çanakkale, maar ze hebben een groot stuk land in het dorp Yukariokçular, waar ze een educatieve modelboerderij inrichten voor duurzame woningbouw, permacultuur en ecologische landbouwtechnieken. Al in juli viel de regio Çanakkale ten prooi aan bosbranden. Het vuur naderde de boerderij toen tot op 200 meter. Melih ging erheen om het landgoed te beschermen en vervolgens zijn reddingsteam te versterken. Afgelopen week deed hij dat opnieuw. Na het voor de vrijwilligers aangrijpende ongeluk met de boom werden ze afgewisseld. Kübra bleef bij dochtertje Asya van 7.

Het bestrijden van de bos- en natuurbranden (ook landbouwgrond raakte verloren, woningen bleven gespaard) was een gezamenlijke krachtsinspanning van brandweer, vrijwillige brandweer en dorpsbewoners die zich zonder beschermende kleding in het getroffen gebied waagden om te helpen.

Uitzicht op de Dardanellen

Kübra gelooft er daarom niets van dat de branden – een van de geruchten die rondzingen – zijn veroorzaakt door onachtzaamheid van dorpelingen. ‘Voor de mensen hier is het bos hun huis’, zegt ze. ‘Daar zijn ze heel zuinig op.’ Vrijwillig brandweerman Aksoy, in het dagelijks leven onderwijzer: ‘We huilden allemaal tijdens het blussen. Ik hou van het bos. Ik heb er zelf een stuk grond, daar geef ik paardrijlessen.’

Kübra hecht meer waarde aan een ander gerucht, dat de branden van deze zomer zijn aangestoken op instigatie van lieden uit de bouwwereld die azen op de aantrekkelijke locatie, met schitterend uitzicht op de Dardanellen en de Europese oever. Eén schuldige is voor haar echter boven elke twijfel verheven: klimaatverandering. Zomers worden heter en droger, winters zachter, dat zal iedereen hier bevestigen.

Op allerlei manieren vergroot dat de kans op bosbranden én het tast de watervoorraden aan die nodig zijn om branden te blussen. ‘In de winters valt er minder sneeuw’, zegt ze. ‘Daardoor worden de aquifers minder aangevuld, de natuurlijke waterreservoirs in de grond. Bovendien worden de rivieren minder gevoed. Die vallen ‘s zomers droog.’ Door de rivier meegevoerde takken en bladeren blijven achter in de droge rivierbedding en vormen zo een natuurlijke brandstapel.

Herbebossing

Bij een rondrit is te zien wat de branden van juli en augustus hebben achtergelaten: geblakerde velden, eindeloze rijen zwarte bomen. Daar zit geen leven meer in, dat is duidelijk. De getroffen gebieden overlappen elkaar deels. Sommige dorpen werden in augustus voor de tweede keer overvallen door het vuur.

Wat nu? Herbebossing, er zit niets anders op. De ecologisch bevlogen Kübra hoopt dat dit zal gebeuren met oog voor de biodiversiteit, die toch al zoveel te lijden heeft gehad. ‘Uit zichzelf zal de natuur zich hier niet meer herstellen, daarvoor is het systeem al te zeer verzwakt.’

Ze waarschuwt voor de gemakkelijke optie: op grote schaal pijnbomen planten. Die groeien snel, maar zijn ook erg brandbaar. Eiken groeien langzamer, maar zijn beter bestand tegen vuur. ‘Maar eiken worden juist gekapt’, zegt ze. ‘Goed materiaal voor de bouw.’