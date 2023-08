Brand in gebouw in Johannesburg met daklozen: 63 doden en 43 gewonden

De brandweer van Johannesburg is de brand inmiddels meester. Beeld pand

Gevreesd wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. De lokale autoriteiten hebben geen idee hoeveel mensen zich in het pand bevonden toen de brand uitbrak. Er zijn 43 gewonden.

Volgens getuigen verbleven er mogelijk 200 mensen in het pand, dat als ‘informele opvangplek’ werd gebruikt. Het gebouw werd in allerijl ontruimd, wat reddingswerkers ook het zicht ontnam op hoeveel mensen er waren toen de brand begon.

Het pand staat in het centrum van Johannesburg, de grootste stad van Zuid-Afrika, in een arme wijk van het zakendistrict.

Geblust

De brandweer van Johannesburg heeft het vuur inmiddels geblust, zodat reddingswerkers de etages nu een voor een kunnen doorzoeken. Dat gaat niet eenvoudig worden, zei een woordvoerder van de hulpdiensten. ‘Er waren veel provisorische constructies in het gebouw. We moeten eerst veel puin weghalen.’

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Volgens een lokale krant is dit het vierde ‘oudere’ gebouw in Johannesburg dat in de afgelopen maanden door een brand werd getroffen.