Botsing VS en Rusland in VN-Veiligheidsraad over gifgasaanval Syrië. Trump besluit binnen twee dagen over vergelding

Militaire actie

Wat er ook gebeurt, de VS zullen optreden Nikki Haley, VN-ambassadeur Amerika

De Syrische voorbereidingen waren in volle gang toen president Trump maandag in het Witte Huis dreigde met militaire actie om het Assad-regime te straffen. De president zei dat de VS met een 'krachtige reactie' zullen komen. Hij benadrukte dat Washington 'heel veel militaire opties' in Syrië heeft.



'Wij kunnen niet toestaan dat dit soort gruweldaden gebeuren', aldus Trump vlak voor een vergadering met militaire leiders en zijn nationale veiligheidsteam. 'Zeker niet gezien de macht van ons land om dit te stoppen.' Trump zei dat een Amerikaans besluit 'binnen 24 tot 48 uur' zal worden genomen. De Britse premier May zei dinsdag dat ze met Trump zal overleggen over een eventuele vergeldingsactie tegen Damascus.



De president zei dat de VS 'steeds meer duidelijkheid' krijgt over wie verantwoordelijk was voor de aanval in Douma. Eerdere Amerikaanse analyses wezen nog uit dat niet met zekerheid kon worden gezegd welk middel in Douma was gebruikt en of de Syrische regering de aanval had uitgevoerd.