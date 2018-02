Boris Johnson in wéér een hartstochtelijke pro-Brexit-speech: 'Terugdraaien zou desastreus zijn'

'Brexit is een groot liberaal project,' liet hij zijn gehoor bij de denktank Policy Exchange weten. Volgens hem koesteren tegenstanders teveel zorgen en zou het terugdraaien van Brexit 'desastreus' zijn.



Johnson hing zijn toespraak op aan een ontmoeting met een vrouw uit zijn Westlondense kiesdistrict Uxbridge. Die had hem verteld dat ze uit angst en boosheid om de Brexit overwoog te emigreren naar Canada. Het is een sentiment dat veel voorkomt, zeker in de stad waar hij acht jaar lang burgemeester was. De bewindsman erkende in zijn toespraak dat de sfeer in het land bitter is geworden en dat er te veel onduidelijkheid bestaat over de toekomst. Johnson gaf echter geen details vrij over de lopende onderhandelingen of een antwoord op de vraag wat de precieze doelstelling is van Londen.



In plaats daarvan beperkte hij zich tot de grote lijnen en leek zijn rede op een verkiezingstoespraak, eentje die ook aan de vooravond van het referendum gegeven had kunnen worden. Volgens Johnson maken Brexiteers de fout door hun opponenten voor te houden dat ze hebben verloren en zich daarbij moeten neerleggen. Het argument voor Brexit moet nog steeds worden gemaakt, zei Johnson, zeker nu de tegenstanders een soort guerrillastrijd voeren met het doel een herkansingsreferendum te organiseren, bijvoorbeeld over het onderhandelingsresultaat.