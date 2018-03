Boris Johnson dreigt met maatregelen tegen Rusland na mogelijke vergiftiging ex-spion Skripal

'Wij weten niet wat er is gebeurd in Salisbury, maar als het zo erg is als het lijkt, is het een nieuwe misdaad in de reeks van misdaden waarvoor we de schuld bij Rusland kunnen leggen', zei minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson in het parlement.



Johnson refereerde daarmee aan de moord op een andere overloper, Aleksandr Litvinenko, die volgens een Britse rechter door twee voormalige FSB-agenten werd vermoord met het radioactieve polonium. Na zijn dood bleek dat het radioactieve spoor dat zij nalieten, terugvoerde naar Moskou. Ook een andere informant, Aleksandr Perepilitsjny, kwam in 2012 onder verdachte omstandigheden om. In zijn maag werden sporen gevonden van een uiterst giftig kruid. Er zijn ook twijfels over de omstandigheden waaronder Boris Berezovski, een uitgeweken vijand van president Poetin, om het leven is gekomen.