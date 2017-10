Boris Johnson blundert met koloniaal citaat in Myanmar

Nadat Johnson enkele keren op de gong van een boeddhistische tempel in Myanmar had geslagen, moest de kleurrijke classicus en Old Etonian denken aan Mandalay, het gedicht dat Kipling in 1890 had geschreven. Het gaat over de nostalgie en het terugverlangen van een Britse soldaat naar Azië, in het bijzonder naar een Birmees meisje dat hij in de toenmalige hoofdstad Mandalay had gekust. Deze exotische ervaring vormde voor de soldaat een schril contrast met het kille, dampige moederland.



'Nee, niet gepast'

Het gedicht is een lofzang op Azië, maar tegelijkertijd ook een lofzang op het door Johnson zo bewonderde wereldrijk. De ambassadeur, die Johnson begeleidde, hoorde het en liet de bewindsman discreet weten dat een passage als 'The temple bells they say / Come you back you English soldier' niet gepast is in een sacrale ruimte van een land waar weinigen terugverlangen naar Brits bestuur, een land dat in de 19e eeuw drie oorlogen vocht tegen de Britten.