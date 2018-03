Boko Haram laat tientallen schoolmeisjes vrij: uitgeput maar ongedeerd rennen ze naar hun ouders

Onder meer de BBC had eerder woensdag al melding gemaakt van een grootschalige vrijlating, op basis van ooggetuigen in Dapchi.



De massa-ontvoering vond plaats op 19 februari. Dapchi ligt in het uiterste noordoosten van Nigeria, in het gebied waar Boko Haram in 2009 zijn bloedige opstand begon. De zaak riep herinneringen op aan de ontvoering in 2014 van meer dan 270 schoolmeisjes in het stadje Chibok, een gebeurtenis die leidde tot wereldwijde aandacht voor de crisis in Noord-Oost Nigeria en de sociale media-campagne Bring Back Our Girls. Naar schatting zo'n honderd Chibok-meisjes zijn nog altijd niet terecht.



Het was woensdagochtend niet meteen duidelijk of de vrijlating van de meisjes uit Dapchi het resultaat is van onderhandelingen tussen de regering en Boko Haram. De regering zou hebben gezegd dat de vrijlating 'onvoorwaardelijk' is geschied. Van de Chibok-meisjes werden er echter tientallen vrijgelaten in ruil voor de vrijlating van strijders van Boko Haram, in een deal waarbij werd bemiddeld door het Rode Kruis. President Buhari liet eerder deze maand via een woordvoerder weten dat hij bereid was om te onderhandelen over de meisjes uit Dapchi. Buhari had de massale kidnapping daar een 'nationale ramp' genoemd.

