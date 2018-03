Boko Haram laat bijna alle ontvoerde schoolmeisjes vrij: uitgeput maar ongedeerd rennen ze naar hun ouders

De meisjes waren ontvoerd op 19 februari. Dapchi ligt in het uiterste noordoosten van Nigeria, in het gebied waar Boko Haram in 2009 zijn bloedige opstand begon. De zaak riep herinneringen op aan de ontvoering in 2014 van meer dan 270 schoolmeisjes in het stadje Chibok, eveneens in het Noord-Oosten van Nigeria. Die gebeurtenis leidde tot wereldwijde aandacht voor Boko Haram en de sociale media-campagne Bring Back Our Girls. Zeker honderd Chibok-meisjes zijn nog altijd niet terecht.



De regering zegt dat de vrijlating van de meisjes uit Dapchi 'onvoorwaardelijk' is gebeurd, door inspanningen via 'back-channels' en met hulp van niet nader geduide 'vrienden van het land'. De ontkenning dat Boko Haram iets heeft teruggekregen voor de meisjes, stuit in Nigeria op scepsis. Van de Chibok-meisjes is bekend dat er tientallen werden losgelaten in ruil voor de vrijlating van strijders van Boko Haram. President Buhari zei bovendien eerder deze maand bereid te zijn om te onderhandelen over de meisjes uit Dapchi.

De bevrijde meisjes zouden gisteren ook een waarschuwing hebben moeten overbrengen aan hun ouders, namelijk om hun dochters nooit meer naar school te sturen