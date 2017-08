Boete voor Kremlin-criticus Aleksej Navalny

Navalny kreeg de geldstraf omdat hij zijn aanhangers op 8 juli had opgeroepen om in verschillende Russische steden campagne te voeren. Er werden toen rode ballonnen en pamfletten uitgedeeld. De 41-jarige Kremlin-criticus heeft al aangekondigd dat hij de uitspraak zal aanvechten.



'In het begin heeft de overheid geprobeerd om ons met arrestaties te intimideren, nu doen ze dat met grote geldstraffen. Maar we zetten onze campagne hoe dan ook voort', verklaarde hij. In juni werd Navalny 25 dagen vastgehouden omdat hij in Moskou een verboden manifestatie tegen corruptie had georganiseerd. Bij de demonstratie werden meer dan duizend mensen opgepakt.



Navalny wil deelnemen aan de presidentsverkiezingen van maart 2018. Hij is de enige kandidaat met standpunten die kritisch zijn over het beleid van president Poetin. Tienduizenden Russen hebben zich inmiddels bij hem aangesloten.