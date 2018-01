Boeddha als westerse mythe: zo zen als westerlingen denken zijn boeddhisten niet

Stel dat het in Myanmar andersom was geweest: dat boeddhisten slachtoffer waren geworden van moslims. Dan was menig boeddhabeeld in een vinexwijk recentelijk niet stilletjes naar een minder prominent plekje verhuisd. Bezitters van boeddhabeelden hadden komende vrijdag zonder knagend gevoel dat 'er iets niet klopt' aan de Maand van de Spiritualiteit kunnen beginnen. Geert Wilders had de zoveelste schanddaad van de islamitische ideologie veroordeeld.



Helaas: in Myanmar zien we geweld van de in het Westen meest geïdealiseerde religie - beoefenaars spreken vaak liever van 'levenshouding' of 'geesteswetenschap' - tégen de meest gedemoniseerde.