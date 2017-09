Blunder Noord-Korea: leger zou Amerikaanse B-1-bommenwerpers niet hebben zien aankomen

Waarschuwen

De VS hebben met dit machtsvertoon vrijwel zeker ook willen testen of Noord-Korea in staat was om de B-1's 's nachts te ontdekken. Alle andere vluchten die het afgelopen jaar werden uitgevoerd om Pyongyang te waarschuwen, waren overdag en voornamelijk boven Zuid-Korea. Als een preventieve aanval op Noord-Korea's raket-en nucleaire arsenaal wordt overwogen, dan zal die vrijwel zeker 's nachts plaatsvinden.



Hoe vernietigend de B-1 kan zijn, bleek na 9/11 tijdens de invasie van Afghanistan. Acht B-1's namen toen in het eerste halfjaar veertig procent van de bommen voor hun rekening die de VS en de bondgenoten gooiden op strijders van de Taliban en Al Qaida.



In tegenstelling tot het zuiden, dat is volgestopt met hypermodern Amerikaans wapentuig, beschikt het Noord-Koreaanse leger niet over de meest geavanceerde radarsystemen. Hoewel Pyongyang in staat is gebleken om kernwapens te maken, is een flink deel van de conventionele wapens relatief oud. Zo vliegt Kims luchtmacht nog altijd met gevechtsvliegtuigen zoals de MiG-21 en de MiG-23 uit de jaren zestig.



Nadat de VS de vlucht van de B-1's bekend had gemaakt, reageerde Noord-Korea overigens wel. Zo werden volgens de INS de kustverdediging in alle haast versterkt en gevechtsvliegtuigen verplaatst. Ook dreigde Pyongyang maandag, op boze toon, de B-1's neer te schieten in internationaal luchtruim. De VS gebruiken het toestel, dat met een snelheid van zo'n 1.300 kilometer per uur vliegt, steeds meer om Noord-Korea te intimideren. De allereerste keer dat het in een oorlog werd gebruikt, was in 1998 in Irak. Alleen de B-2, die opstijgt vanaf een basis in Missouri, en de B-52 kunnen echter worden gebruikt voor nucleaire bombardementen.