Blok en Lavrov praten 3,5 uur maar blijven lijnrecht tegenover elkaar staan

Niet gezellig en geen begrip

De stemming was volgens Blok ook 'niet gezellig' tijdens de bespreking van twee andere urgente thema's: de veronderstelde gifgasaanval in Syrië en de vergiftiging van oud-spion Sergej Skripal in het Verenigd Koninkrijk. Westerse regeringen beschuldigen de Syrische president Assad (een bondgenoot van Rusland) van de gifgasaanval en het Kremlin zelf van de aanval op de oud-spion. En Nederland loopt braaf achter de Amerikanen en de Britten aan, stelde Lavrov. Zonder bewijzen te hebben gezien.



Blok zegt Lavrovs kritiek te hebben 'aangehoord'. Begrip had hij er niet voor. Hij hekelde de Russische tegenstem in de VN-Veiligheidsraad voor een onderzoek naar de aanval in Syrië. 'Als je zo'n resolutie blokkeert, heb je ook geen recht van spreken wanneer je zegt dat het onderzoek niet goed is.'