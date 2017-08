Bloedige aanslag op chique restaurant Burkina Faso 'werk van islamitische extremisten'

Je hebt maar een klein aantal gekken nodig om dit soort acties uit te voeren Paul Melly, denktank Chatham House

Terroristisch geweld is bezig aan een opmars in de regio, sinds in Noord-Mali in 2012 Toeareg-milities rebelleerden. Destijds gingen er extremistische stemmen op voor de stichting van een kalifaat, zegt Afrika-expert Melly. 'Na de interventie in Mali (van de VN, red.) was dat plan onhaalbaar. Dus verruilden de extremisten het veroveren van grondgebied voor terroristische aanslagen.' Ook buurlanden Niger, Ivoorkust en Burkina Faso kregen met gewapende aanvallen en kidnappings te maken.



Duidt de aanslag in Ouagadougou op de opkomst van extremisme in Burkina Faso? Melly: 'Maar heel weinig mensen lijken er ontvankelijk voor het jihadisme. Het land heeft een seculiere traditie en is vrij liberaal in zijn islam. Het gaat hier om geïsoleerde groepjes extremisten op het platteland.' Hun geweld richt zich voornamelijk tegen veiligheidstroepen. 'Soms, zoals gisteravond, gaan ze voor het shockeffect, door stedelijke plekken aan te vallen waar buitenlanders komen.'