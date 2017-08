Bloedige aanslag op chic restaurant Burkina Faso 'werk van islamitische extremisten'

Je hebt maar een klein aantal gekken nodig om dit soort acties uit te voeren Paul Melly, denktank Chatham House

Duidt de aanslag in Ouagadougou op de opkomst van extremisme in Burkina Faso? Melly: 'Heel weinig mensen lijken er ontvankelijk voor het jihadisme. Het land heeft een seculiere traditie en is vrij liberaal in zijn islam. Het gaat hier om geïsoleerde groepjes extremisten op het platteland.' Hun geweld richt zich voornamelijk tegen veiligheidstroepen. 'Soms, zoals zondag, gaan ze voor het shockeffect, door stedelijke plekken aan te vallen waar buitenlanders komen.' Volgens de regering van Burkina Faso proberen de terroristen zoveel mogelijke economische schade aan het land toe te brengen.



Vijf Afrikaanse landen besloten dit jaar troepen beschikbaar stellen voor een regionale strijdmacht die extremisme moet bestrijden. Tsjaad, Mali, Mauretanië, Niger en Burkina Faso, de zogeheten G5, zullen in totaal 5000 man op de been brengen. Dat zal gebeuren op initiatief van de regering in Parijs. Frankrijk is met circa 4000 troepen aanwezig is in de Sahel.