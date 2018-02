Billy Graham (99) overleden, Amerikaanse tv-evangelist en geestelijk raadsman van presidenten

Op geen enkele manier raakte hij besmet door omstreden tv-predikers als Jimmy Swaggart en Jim Bakker, die verwikkeld waren in seksschandalen en financiële malversaties. Al vroeg in zijn carrière nam hij zich met het oog op zijn reputatie voor nooit alleen in één ruimte te zijn met een andere vrouw dan zijn eigen Ruth. Van de in 1950 opgerichte Billy Graham Evangelistic Association genoot hij een bescheiden salaris.



Het jaar daarvoor was Grahams ster plotseling gaan rijzen. De krantenmagnaat William Randolph Hearst had besloten dat de jonge predikant beroemd moest worden, en dat lukte buitengewoon goed, tot buiten de VS. Al in 1954 trok een twaalf weken durende lezingenreeks in Londen meer dan twee miljoen gelovigen en drie jaar later in New York moest zijn 'kruistocht', zoals hij zijn campagnes noemde, tot zestien weken worden verlengd omdat Madison Square Garden maar bleef volstromen met publiek.



Wat Hearst waarschijnlijk vooral beviel in de gedreven evangelist was diens fervente anticommunisme. Maar een onversneden zuidelijke conservatief was Graham niet. Hij moest niets hebben van segregatie en liet al in 1953 de touwen verwijderen die tijdens zijn bijeenkomst het zwarte en het blanke publiek gescheiden hielden. Hij werd goede vrienden met Martin Luther King, die hij in 1957 uitnodigde op zijn podium.