Bill Cosby voor het eerst sinds 2015 weer op het podium

Cosby's voorstelling in de LaRose Jazz Club duurde ongeveer een uur. Voor een publiek van oude vrienden, bekenden en enkele fans haalde de 80-jarige Cosby herinneringen op aan zijn jeugd en familie, maakte grappen over zijn blindheid en speelde de drums met een jazzband. Toen Cosby de drumstokjes aan de 11-jarige zoon van een van de bandleden overhandigde, vroeg hij de jongen of die wist wie hij was, om vervolgens te grappen: 'Ik was eens een komiek.'



De toeschouwers in de LaRose Jazz Club lachten en klapten enthousiast tijdens Cosby's voorstelling, die door zijn woordvoerder werd omschreven als een 'historisch optreden'. De laatste keer dat de gevallen komiek, ooit razend populair en als een modelvader beschouwd dankzij zijn tv-serie The Cosby Show, op de planken had gestaan was in mei 2015.