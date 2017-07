Woordvoerder Trump: de chef-staf is schizofreen en de topadviseur een zelfpijper

Drie citaten van Anthony: 'Reince is een fokking paranoïde schizofreen, een achtervolgingswaanzinnige.' 'Ik ben Steve Bannon niet, ik ben geen zelfpijper.' 'Ik zou iedereen fokking willen vermoorden die informatie lekt.' Het had zo uit Big Brother kunnen komen. Maar Anthony is Anthony Scaramucci, de nieuwe woordvoerder van de president. Reince is Reince Priebus, de stafchef van de president. Steve is Stephen Bannon, de chefstrateeg van de president.



Scaramucci liet zich gaan in een telefoongesprek woensdagavond met de journalist Ryan Lizza van The New Yorker. Lizza tikte het gesprek uit, en sindsdien kan heel Washington er niet over uit dat dit uit het Witte Huis komt. Scaramucci, een voormalige speculant op Wall Street met een Italiaans-New Yorkse achtergrond, beschuldigde Priebus ervan de bron te zijn van de gelekte informatie over een dinertje woensdagavond, en dreigde in een tweet de FBI op hem af te sturen. Die tweet is inmiddels gewist.