Corbyn kwam het met idee om alle kerkklokken voortaan elk kwartier de Big Ben-melodie te laten spelen

In The Guardian beweert Anne Perkins dat de weerstand tegen het stilzetten van het Victoriaanse meesterwerk een teken is van een onzekere natie, die zwelgt in het heldhaftige verzet tegen de nazi's. Bovendien speelt volgens haar de Brexit een rol. 'Toen artikel 50 in werking werd gesteld, was de belofte dat Big Ben in de nacht van 29 maart 2019 de Brexit zou inluiden.' Het plan was aanvankelijk dat de klok komende vier jaar alleen zou slaan tijdens oudejaarsnacht en tijdens de dodenherdenking, maar de ambtenaren hadden geen rekening gehouden met het volksgemoed.



De taak is nu om een oplossing te vinden. Er is geopperd om Big Ben alleen tussen vijf uur 's middags en zeven uur 's ochtend te laten luiden, maar experts hebben erop gewezen dat het geen klok is die je zomaar even uit of aan zet. Oppositieleider Jeremy Corbyn kwam het met idee om alle kerkklokken in het land voortaan elk kwartier de Big Ben-melodie te laten spelen.