Bezoekers kunnen verregend festival Burning Man verlaten, kilometerslange files in de woestijn

Door de modder was het wachten voor de aanwezigen totdat de ondergrond weer droog genoeg was om op te rijden. Dat was maandagmiddag plaatselijke tijd het geval, aldus de organisatie.

Hoewel de overgebleven 64 duizend bezoekers op dat moment het terrein weer per auto, camper of ander gemotoriseerd voertuig mochten verlaten, riep de organisatie op dat pas te doen op dinsdag. Velen hielden zich niet aan dat verzoek. Daarop ontstond een kilometerslange wachtrij van tien rijen dik.

De enige manier om van het terrein af te komen is een onverharde weg van acht kilometer naar de dichtstbijzijnde snelweg. Rond 22.00 uur ’s avonds plaatselijke tijd was de wachttijd opgelopen tot zo’n acht uur. Dat is niet ongebruikelijk aan het eind van Burning Man.

De bezoekers die op dat moment besloten hadden het terrein te verlaten, konden in hun achteruitkijkspiegels een glimp opvangen van de gebeurtenis die het festival zijn naam geeft: het verbranden van een 23-meter hoge pop. Die traditionele afsluiting was vanwege de regen een dag uitgesteld van zondag naar maandag.

Lopen en liften

Niet iedereen bleef tot maandagavond. Gedurende het weekend waren er duizenden bezoekers die ondanks het verbod met hun voertuig het terrein probeerden af te komen. Anderen besloten te voet het festival te verlaten en naar de snelweg te lopen. Onder hen waren dj Diplo en komiek Chris Rock, die op sociale media een filmpje plaatsten uit de laadbak van een pickup waarin ze mee konden liften naar de bewoonde wereld. De organisatie raadde bezoekers maandag expliciet af lopend te vertrekken.

Burning Man wordt jaarlijks gehouden in de Black Rock Desert in Nevada, zo’n 160 kilometer ten noordoosten van Reno. Onder de bezoekers bevinden zich hordes influencers en beroemdheden. Het festival komt voort uit de alternatieve scene in San Francisco.

De oprichters van het festival formuleerden tien principes die ten grondslag liggen aan Burning Man, waaronder ‘radicale inclusie’, ‘radicale zelfexpressie’ en ‘radicale zelfvoorzienendheid’. De 1,3 centimeter regen die vrijdag viel, leidde tot een ware test van dat laatste principe. Bezoekers werd aangeraden voorzichtig om te springen met hun water en eten, omdat het festival door de onbegaanbare wegen niet meer bevoorraad kon worden.