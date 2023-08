Bewoners Deense vrijstaat Christiania unaniem voor sluiting drugsmarkt na schietpartij

Toeristen steken een jointje op in Christiania. Beeld Julius Schrank / de Volkskrant

Het is de eerste keer dat de bewoners unaniem voor sluiting van de drugsmarkt hebben gestemd. Consensus bleek eerder niet mogelijk, mede omdat sommige bewoners profiteren van de drugshandel en omdat de horeca in de vrijstaat leeft op de vele toeristen en Deense kopers die op de drugsmarkt afkomen.

Met de schietpartij van zaterdag is volgens de Christianieten een kantelpunt bereikt en komt een einde aan een ‘historische periode’. ‘Opnieuw zijn er op klaarlichte dag schoten afgevuurd, midden in ons dorp, midden in Kopenhagen’, schrijven de bewoners in een verklaring. ‘Een groot aantal schoten hebben ook toeristen en omstanders getroffen. Dit kan en mag niet doorgaan.’

Twee gemaskerde mannen openden zaterdag het vuur in een gebouw in Christiania. Een dertigjarige man kwam daarbij om het leven. Vier anderen raakten gewond. Wie de slachtoffers zijn is nog onduidelijk. Een van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De schutters gingen er op een elektrische fiets vandoor en zijn nog voortvluchtig. De politie stelt dat de schietpartij een resultaat is van een bendeoorlog tussen de Hell’s Angels en de verboden groepering Loyal to Familia.

Softdrugs zijn verboden in Denemarken, maar het gebruik ervan wordt in Christiania, dat door de bewoners bestuurd wordt, al decennia gedoogd. Vooral daarom trekt de anarchistische vrijstaat jaarlijks zo’n miljoen bezoekers. Daarmee is Christiania na pretpark Tivoli de populairste toeristenbestemming van Kopenhagen.

Op de drugsmarkt van de vrijstaat zijn vijf verschillende bendes actief. De onderlinge competitie tussen de bendes leidt tot steeds meer geweld. Vorig jaar oktober werd een 23-jarige man midden op de markt doodgeschoten. In maart werden twee bendeleden neergestoken na een ruzie over het opzetten van een nieuwe marktkraam. Een maand later werd een 20-jarige man door een grote groep mannen afgetuigd. Hij raakte zwaargewond.

De vraag is wel hoe de drugsmarkt te sluiten. Eerdere pogingen om Pusher Street te sluiten, bijvoorbeeld door het marktterrein tijdelijk te blokkeren, leverden niks op: de dealers verhuisden naar de woonwijk naast de vrijstaat, waardoor daar overlast ontstond. Politie-optreden helpt ook niet. Vorig jaar arresteerde de politie maar liefst 875 drugsverkopers in Christiania, de meesten sociaal kansarme jongeren die door de bendes gerekruteerd zijn.

De Christianieten zeggen ook niet te weten hoe ze de verkoop van drugs kunnen uitbannen en pleiten voor legalisatie. ‘Wij hebben niet de middelen of de macht om Pusher Street zelf te sluiten. Zolang er een illegale hasjhandel plaatsvindt, zal er een gewelddadige en dodelijke strijd om de markt plaatsvinden.’