Bestuurder rijdt met bestelbus in op terras Münster; vier doden en zeker 30 gewonden

Eerdere aanslagen met voertuigen

14 juli 2016, Nice

De 31-jarige Tunesiër Mohamed Lahouaiej Bouhel rijdt met een vrachtwagen in op mensen die hadden staan kijken naar het vuurwerk ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag op de Promenade des Anglais in Nice. Hij rijdt 2 kilometer over de boulevard en doodt daarbij 86 mensen. 434 mensen raken gewond.



19 december 2016, Berlijn

Anis Amri (24), van Tunesische komaf, steelt een vrachtwagen van een Poolse chauffeur die hij even daarvoor heeft vermoord. Hij rijdt in op bezoekers van een kerstmarkt in Berlijn, waarbij hij twaalf mensen doodt en zeker vijftig verwondt.



22 maart 2017, Londen

De 52-jarige Khalid Masood uit Kent rijdt met een Hyundai in op een groep mensen op de Westminster Bridge in Londen. Ongeveer veertig mensen raken gewond, twee slachtoffers overlijden later in het ziekenhuis. Masood steekt vervolgens in op een agent, die kort daarna aan zijn verwondingen overlijdt.



7 april 2017, Stockholm

De 39-jarige Rakhmat Akilov rijdt in Stockholm met een gestolen vrachtwagen in op winkelend publiek en ramt daarna een warenhuis. Zes doden, dertien gewonden.



3 juni 2017, Londen

Op de London Bridge rijden drie mannen in een bestelbus in op voetgangers. Daarna springen ze uit hun auto en beginnen met messen op mensen in te steken. Er vallen acht doden en bijna vijftig gewonden.



17 augustus 2017, Barcelona

De 22-jarige Younes Abouyaaqoub, geboren in Marokko en wonend in Spanje sinds zijn vierde, rijdt met een bestelbus in op voetgangers op de Ramblas in Barcelona. Er vallen 13 doden en zeker 130 mensen raken gewond. Een van hen overlijdt tien dagen later. Abouyaaqoub werd op 21 augustus doodgeschoten door de politie. Bij andere invallen en politie-acties en een ontploffing in een huis in Cambrils vallen nog eens acht doden, allen terrorismeverdachten.