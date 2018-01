Belgische staatssecretaris in opspraak na terugsturen Soedanese vluchtelingen

Ontslag

Het parlement én de premier voorliegen, is in de politiek een heel zware fout. Oppositie en opiniemakers rolden dus nog net niet over elkaar heen om Franckens ontslag te eisen. Maar de regeringspartijen lijken bereid hem de hand boven het hoofd te houden: ze willen vermijden dat de razend populaire Francken een martelaar van de migratiepolitiek wordt, in een tijd dat in heel Europa verkiezingen worden gewonnen met de belofte van strengere asiel- en migratiemaatregelen.



In de Belgische media is de aandacht ondertussen verschoven naar de politieke gevolgen voor de regering-Michel, die verzwakt is door tal van interne conflicten tussen de N-VA en de andere regeringspartijen. De ophef over de samenwerking met Soedan is naar de achtergrond verdwenen, en van het onderzoek naar de foltergetuigenissen wordt weinig verwacht. Met ondergedoken en bedreigde getuigen zullen bewijzen moeilijk te vinden zijn.