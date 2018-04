Bejaarde Londenaar die inbreker doodstak wordt niet vervolgd, slachtoffer bleek gezochte oplichter

Osborne-Brooks belde meteen de politie en de gepensioneerde bouwvakker werd tot zijn verbazing gearresteerd op verdenking van moord. Het zorgde voor grote verontwaardiging, niet alleen in de buurt waar hij bekendstaat als een behulpzame en vriendelijke man, maar ook elders in het land. Diverse media eisten zijn vrijlating. Na een nacht in de cel te hebben gezeten werd de man, die zorg draagt voor zijn dementerende vrouw, op borg vrijgelaten.



Weer een dag later liet de politie weten dat de arrestant had gehandeld uit zelfverdediging en er geen vervolging zou worden ingesteld. Inmiddels was bekend geworden dat Vincent, woonachtig in een woonwagenkamp net buiten Londen, een flink strafblad had opgebouwd. Hij maakte deel uit van een bende die gespecialiseerd was in het oplichten van bejaarden door ongevraagd kluswerkzaamheden aan te bieden en daarvoor astronomische rekeningen te sturen.