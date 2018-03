Beïnvloeding verkiezingen en cyberaanvallen leiden tot Amerikaanse sancties tegen Rusland

Geen zaken doen met personen en organisaties van lijst

De sancties houden in dat Amerikaanse burgers en bedrijven geen zaken meer mogen doen met de personen en organisaties op de lijst. Ook kan de Amerikaanse overheid tegoeden bevriezen en mogen de getroffen personen de VS niet meer in.



Het is opmerkelijk dat de Amerikaanse regering de sancties afkondigt, gezien de afkeer die president Trump koestert van alles wat erop duidt dat de Russen hem misschien in het zadel geholpen hebben. Maar het ministerie van Financiën verpakte de verkiezingssancties samen met strafmaatregelen voor de cyberaanvallen op Amerikaanse bedrijven en infrastructuur, zoals de NotPetya-aanval. Die cyberaanval met zogenoemde gijzelsoftware legde overal in de wereld bedrijven plat. Ook in Rotterdam kwam een deel van de containerhaven dagenlang stil te liggen.