Beierse politicus beschuldigd van vroeger antisemitisme mag blijven

Hubert Aiwanger zondagochtend tijdens een campagnerally in een biertent in het Beierse Keferloh. Beeld AFP

Söder, de leider van de regering in deelstaat Beieren, benadrukte zondag dat hij niet over een nacht ijs was gegaan. Aiwanger had schriftelijk 25 vragen beantwoord over de affaire, waarna zaterdagavond ‘een lang en persoonlijk gesprek’ volgde. Aiwangers tweede kans berust op vijf overwegingen, zei Söder.

‘Hij heeft in zijn jeugd grote fouten gemaakt en dat ook toegegeven. Hij heeft zich daarvan gedistantieerd en berouw getoond. Er is geen bewijs dat hij het pamflet heeft geschreven of verspreid (Aiwangers broer heeft zich inmiddels gemeld als de auteur, en berouw getoond voor ‘de overdreven satirische jeugdzonde’). Iets vergelijkbaars is daarna nooit meer voorgevallen. En het is inderdaad 35 jaar geleden. Weinigen van ons zijn nog dezelfde persoon als toen ze zestien jaar oud waren.’

Over de auteur

Remco Andersen is correspondent Duitsland voor de Volkskrant. Hij woont in Berlijn. Als Midden Oosten-correspondent won hij de Lira-prijs voor buitenlandjournalistiek voor zijn werk in Syrië en Irak.

De politieke toekomst van Aiwanger hing aan een zijden draadje nadat eind augustus een pamflet uit 1987 opdook met neonazistische teksten. Het getypte A4-tje was vermoedelijk een reactie op project rond herdenking van de Holocaust, dat de middelbare school van Aiwanger rond die tijd organiseerde. Volgens de Duitse krant Süddeutsche Zeitung werd Aiwanger destijds bestraft voor het schrijven van de extremistische tekst.

‘Wie is de grootste verrader van het vaderland?’ kopte het pamflet. ‘Meld u allen voor de competitie in concentratiekamp Dachau. Te winnen prijzen: een vrije vlucht door de schoorstenen van Auschwitz, levenslang verblijf in een massagraf, een gratis nekschot (...). Zij die eindigen op plaats 1-1.000 worden nog dit jaar opgehaald.’

Het gewraakte pamflet.

De kwestie leidde in Duitsland tot debat over de vraag in hoeverre extreme politieke uitingen van een minderjarige – die dat zelf toen mogelijk als grap zag – tientallen jaren later tot consequenties moeten leiden voor de volwassene. De partij van bondskanselier Scholz, de sociaal-democratische SPD, zei dat Aiwanger moest aftreden.

Ontkennen en draaien

Aiwanger weigerde aanvankelijk commentaar, zei toen dat zijn broer het had geschreven, beschuldigde vervolgens de media van een smeercampagne, en kwam uiteindelijk woensdag met een curieuze verdediging. Een en ander uit zijn jeugd zou best zus of zo geïnterpreteerd kunnen worden, zei Aiwanger, ‘maar als volwassene ben ik geen antisemiet, geen rechts-extremist, maar een mensenvriend.’

Dat was niet zo fraai, zei Söder zondag, maar uiteindelijk heeft Aiwanger zich herpakt en spijt betuigd. ‘Laat, maar naar mijn mening niet té laat.’ Aiwanger moet nu in gesprek met diverse vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Beieren om het vertrouwen te herstellen.

Mogelijk speelden er ook politiek-electorale afwegingen. Aiwanger is de leider van de Freie Wähler, een rechts-populistische partij die in Beieren invloedrijk is. Zijn aftocht als vicepremier had in die deelstaat tot een regeringscrisis geleid. Dat zou bijzonder slechte timing zijn geweest voor Söder en zijn partij, de Beierse christendemocratische CSU. Begin volgende maand kiest de deelstaat een nieuwe regering. Söder hoopt daarna de coalitie met de Freie Wähler voort te zetten.