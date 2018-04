Beieren wil met omstreden wetsvoorstel controle op psychiatrisch patiënten vergroten

Fictieve casus

Om duidelijk te maken waar de wet wringt, schetst Kallert een fictieve casus. 'Stel een vrouw zonder verleden in de psychiatrie bevalt van een gezond kind. Iedereen blij: de grootouders, vader. Maar in de week na de bevalling krijgt de vrouw een zwangerschapspsychose. In een waan valt ze haar partner aan. Die belt de ambulance en de politie, de vrouw wordt opgenomen.' Vervolgens vraagt Kallert zich hardop af of de voorgestelde maatregelen in dit geval in verhouding zouden zijn. 'Moet de politie in de buurt worden geïnformeerd als deze vrouw ontslagen wordt? In het wetsvoorstel staat van wel.'



Kallert heeft de wettekst nauwkeurig gelezen en heeft nog een punt van kritiek: de wet regelt de spoedopname van mensen die op dat moment niet toerekeningsvatbaar zijn. Maar zoals de wettekst nu is geformuleerd, laat die ruimte open om mensen preventief gedwongen op te nemen op een moment waarop ze wel (weer) toerekeningsvatbaar zijn.



De wet past in een reeks van voorstellen die de CSU, regerend met een absolute meerderheid in de Beierse Landdag, wil doorvoeren voor de deelstaatverkiezingen komend najaar. Die reeks heeft ook een naam: Sicherheit durch Stärke, veiligheid door kracht.



Vorige zomer stemde het parlement tamelijk geruisloos in met een wetswijziging, waardoor het in Beieren mogelijk is om iemand voor onbepaalde tijd in voorarrest vast te zetten. Daarvoor hoeft diegene geen misdaad te hebben begaan, het is genoeg als de rechter het gevaar voor bijvoorbeeld een terroristische aanslag, 'waarschijnlijk' acht. Ook is er een nieuwe politiewet in de maak die preventief afluisteren van telefoongesprekken vereenvoudigt.