Behalve door oorlog wordt Jemen nu ook getroffen door cholera: 'Situatie is dramatisch'

'De situatie in ziekenhuizen is dramatisch', vertelt Madhok. 'Ik was onlangs in één van de grootste ziekenhuizen van Sanaa en je kunt nauwelijks over de afdeling lopen vanwege alle patiënten die op de grond liggen, omdat de bedden vol zijn.' Bovendien is 65 procent van alle medische faciliteiten door de oorlog verwoest. Wegen zitten vol kraters en bruggen zijn verdwenen, zodat het voor dorpelingen lastig is om een kliniek te bereiken. Artsen en verplegers zijn al maanden niet betaald en stoppen soms met hun werk om op een andere manier aan geld te komen, zodat ze hun gezin kunnen voeden.



Ook buiten, in de stad, is de oorlog constant aanwezig. Soms is er een paar dagen rust, soms vallen er elke avond bommen en worden er mensen verpletterd onder het beton van hun huizen. In straten die vroeger zoemden van het leven, zijn de rolluiken neergelaten. Winkels en restaurants zijn gesloten of ingestort. Overal zijn bedelaars. Kinderen verkopen tissues of uien, per stuk, en huilen als ze aan het eind van de dag niets hebben verdiend.



'Omdat de regering geen salarissen meer uitbetaalt, wordt het vuilnis niet opgehaald', zegt Ahmad Algohbary, een 24-jarige freelance journalist en activist via de telefoon vanuit Sanaa. 'Het afval ligt op straat weg te rotten en de waterbronnen waarvan veel mensen afhankelijk zijn, zijn bevuild. Mineraalwater is te duur, maar het water dat wel beschikbaar is, dat door trucks met tanks wordt verspreid, is vaak besmet.'