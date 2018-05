Baskische terreurbeweging ETA kondigt opheffing aan

Na de dood van Franco en de overgang naar de democratie in Spanje verkregen de Basken meer rechten en autonomie, maar dat bracht het geweld van de ETA niet tot staan. De organisatie bleef streven naar een onafhankelijk Baskenland.



Onder de Baskische bevolking nam de weerstand tegen de terroristische beweging allengs toe door de vele burgerslachtoffers die bij de aanslagen vielen. Zo stierven 21 mensen bij een bomaanslag onder een winkelcentrum in Barcelona.



In de decennia erna pleegde een gedesillusioneerde ETA vooral kleinere aanslagen, zonder dat het doel ook maar een centimeter dichterbij kwam. Danig verzwakt kondigden de terroristen in 2011 een eenzijdige wapenstilstand af. Zes jaar later, in 2017, leverde de ETA alle wapens in. De ontbinding van de club van Baskische vrijheidsstrijders was daarna een kwestie van tijd.