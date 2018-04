Barbara Bush (1925-2018) was populair als first lady en first mother

Barbara Pierce was nog maar 16 jaar toen ze George Bush ontmoette op een studentenfeest. Drie jaar later trouwden ze en begon een lange reis langs tientallen steden die in 1989 uiteindelijk naar het Witte Huis leidde. Maar Barbara was niet alleen First Lady, later werd ze ook nog eens de moeder van een president: George Bush jr. Alleen Abigail Adams kan zich daarop beroepen: zij was de vrouw van president John Adams en de moeder van president John Quincy Adams.



Terwijl haar man eerst een fortuin vergaarde in de oliewereld in Texas en zich vervolgens in de politiek stortte, zorgde Barbara Bush voor het gezin. Juist het feit dat zij zich op de achtergrond hield, maakte haar populairder bij de Amerikanen dan haar voorgangster Nancy Reagan en vooral haar opvolgster Hillary Clinton. De vrouw van Bill Clinton zette zich af tegen Bush met de uitspraak dat ze in het Witte Huis in ieder geval 'geen koekjes' zou gaan bakken.



Slechts een enkele keer gaf de first lady iets van haar politieke opvattingen prijs. Toen haar man in 1980 aan de voorverkiezingen voor het Witte Huis meedeed, veroorzaakte ze een rel in de Republikeinse partij door zich uit te spreken voor het recht op abortus, nog steeds een gevoelig onderwerp in Republikeinse kringen. Bush verloor toen van Ronald Reagan. In 1992, toen haar man een vergeefse poging deed een tweede ambtstermijn in de wacht te slepen, streek Barbara de conservatieve vleugel opnieuw tegen de haren met haar oproep in het partijprogramma geen standpunt in te nemen over kwesties als abortus en homoseksualiteit. Dat waren naar haar smaak 'persoonlijke zaken' die de politiek vrij moest laten.