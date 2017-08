Bannon is terug bij ultra-rechtse site Breitbart en belooft 'oorlog' tegen Trumps opponenten

Ruzie met Jared Kushner

Er is geen militaire oplossing, vergeet het. Steve Bannon over conflict met Noord-Korea

Een van zijn laatste slachtoffers was Trumps nationale veiligheidsadviseur H. R. McMaster, net als Kelly een oud-generaal, die het had gewaagd ideologische bloedbroeders van Bannon in de belangrijke adviesraad te ontslaan.



Bannon, die ervan overtuigd was dat Trump hem nooit zou ontslaan, luisterde echter niet. Op donderdag liet hij in een zeldzaam interview, nota bene met een progressief blad, blijken dat hij niet onder de indruk was van zijn tegenstanders in het Witte Huis. Tot overmaat van ramp durfde hij ook de president zelf tegen te spreken. Een militaire oplossing in het conflict met Noord-Korea was onmogelijk, verkondigde de topadviseur zonder blikken en blozen.



En dat terwijl Trump al weken harde taal uitsloeg richting Pyongyang en zelfs dreigde met een militaire aanval. 'Ik weet niet waar je over praat, er is geen militaire oplossing, vergeet het', aldus Bannon in het omstreden interview met het blad Prospect over een conflict met Pyongyang. 'Ze hebben ons te pakken.'



Deze laatste uitspraak, zo blijkt nu, was voor de president de druppel die de emmer deed overlopen. Trump staat er bekend om dat hij gezonde rivaliteit tussen zijn adviseurs cultiveert en zelfs aanmoedigt. Maar wat hij niet tolereert is dat hij in het openbaar wordt tegengesproken door zijn eigen mensen. Bannon had de afgelopen maanden al de toorn gewekt van Trump door zijn geruzie met niemand minder dan Jared Kushner, schoonzoon en adviseur van de president.



