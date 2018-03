Weg lijkt vrij voor eeuwig presidentschap Xi: Chinees Volkscongres buigt zich over wijziging Grondwet

Nieuw bloed

'Beleid werpt pas na vijf of tien jaar vruchten af. Als regeringsleiders zo vaak worden vervangen, is dat nadelig voor de samenhang in het beleid', zegt Zeng Fang, een Sichuanees delegatielid dat werkzaam is in de medische sector. 'Vaak' is in China volgens de huidige Grondwet overigens om de tien jaar. Daarna maakt de president plaats voor nieuw bloed.



Wang Chen, vicepresident van het Volkscongres, zegt dat de presidentiële termijn wordt gesynchroniseerd met Xi's andere banen als legerleider en voorzitter van de communistische partij. Die banen zijn immers ook niet gebonden aan termijnen. 'Zeker nu we zo benadrukken dat de Partij leidend is op alle fronten, moet de Grondwet daarmee niet in tegenspraak zijn', vindt Zhu Jianmin. Als lid van een adviesgevende commissie mag hij niet stemmen, maar dat maakt hem niet minder enthousiast. 'Ik hoop dat Xi nog tien jaar aanblijft. Minimaal. Stabiel leiderschap is cruciaal om de blauwdruk voor China's toekomst te realiseren.'