Azerbeidzjan pakt lhbt'ers op vanwege 'prostitutie, soa's en respectloos gedrag'

Op welke schaal de arrestaties plaatsvinden is onduidelijk, want de overheid geeft geen cijfers prijs. Een Azerbeidzjaanse advocaat zei tegenover The Guardian op de hoogte te zijn van zestig zaken. De Zweedse ngo Civil Rights Defenders schat het aantal aanhoudingen hoger in: honderd tot tweehonderd.



Sinds twee weken worden lhbt'ers opgepakt op straat, in cafés of thuis, verklaren ooggetuigen, activisten en advocaten tegen diverse media. De politie zet ze vast, soms een maand lang, of brengt een boete in rekening van omgerekend 75 euro. Details over de arrestaties sijpelen via internationale media het land uit, waar de onafhankelijke pers monddood wordt gemaakt. Gedetineerden zouden medische keuringen hebben ondergaan, soms zijn kaalgeschoren en gedwongen zijn contactgegevens te overhandigen van andere lhbt'ers. Getuigen verklaarden tegenover The Guardian dat de politie de straat afspeurt naar mensen 'die er homoseksueel uitzien'.