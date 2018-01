Auto rijdt in op voetgangers en badgasten Rio de Janeiro, baby komt om

Volgens ooggetuigen stak de auto met grote vaart een fietspad over, reed deze vervolgens in op voetgangers en badgasten, en kwam het voertuig uiteindelijk in het zand tot stilstand.



Omstanders zouden de 41-jarige bestuurder bijna te lijf zijn gegaan, maar de politie wist dit te voorkomen. De man werd opgepakt en verklaarde tegenover de politie dat hij een epileptische aanval had gekregen achter het stuur. In de auto werden medicijnen aangetroffen, die volgens de bestuurder bedoeld zijn om zijn epilepsie te behandelen. De politie gaat vooralsnog niet uit van opzet, melden lokale media.



De vijftien gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Over hun toestand is nog niets bekend. Een acht maanden oude baby overleefde het niet, zij stierf vlak na het ongeval. De vader van de baby vroeg zich tegenover Braziliaanse media af hoe het kon dat de bestuurder zomaar rond kon rijden, terwijl hij epilepsie zou hebben.



Het is momenteel zomer in Rio de Janeiro en vrijdag was een erg warme dag, waardoor het 's avonds druk was op en rondom het strand. Copacabana is een populaire plek voor avondwandelingen, zowel onder toeristen als inwoners van de stad.