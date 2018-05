Australische kardinaal George Pell moet terechtstaan wegens misbruik

'Onschuldig'

Het publiek in de rechtszaal reageerde met een applaus toen Pell na afloop wegliep

Pell, die de hoogste functionaris is van de katholieke kerk in Australië, ontkent de beschuldigingen. 'Onschuldig', zei de kardinaal ferm toen de rechter hem vroeg wat zijn antwoord was op de aanklachten. Het publiek in de rechtszaal reageerde echter met een applaus toen Pell na afloop wegliep. Veel slachtoffers van seksueel misbruik door kerkfunctionarissen hebben Pell de afgelopen jaren verweten dat hij partij koos voor de vermeende misbruikers in zijn jaren bij de kerk in Australië.



De rechtbank van Melbourne heeft de afgelopen vier weken getuigenissen van vermeende slachtoffers aangehoord, die onderworpen werden aan een spervuur van vragen van de verdediging. Pell wordt er onder andere van beschuldigd zich te hebben vergrepen aan sommige slachtoffers in een zwembad en in een kerk in de staat Victoria. Hij klom sindsdien op tot aartsbisschop van Melbourne en Sydney, de grootste steden van het land. In 2014 werd Pell gepromoveerd tot penningmeester van het Vaticaan.