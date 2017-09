Aung San Suu Kyi trekt boetekleed niet aan in toespraak over Rohingya

Ook veel andere, kleine minderheden zijn op de vlucht geslagen. Daarover heeft niemand het Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi's stem breekt een paar keer, ze hapert, en dat doet ze anders nooit. Ze weet zelf ook heel goed dat de hele wereld luistert en dat dit de belangrijkste toespraak is die ze ooit heeft gehouden. Dit is de toespraak waarin moet blijken of de Rohingya nog een toekomst hebben in Myanmar of niet. Het antwoord is: we weten het nog steeds niet maar het ziet er niet goed uit. Het hoge woord, waarop iedereen zit te wachten, komt er niet uit. Nergens in haar toespraak erkent Aung San Suu Kyi dat haar leger, of haar regering iets verkeerds heeft gedaan.



Het leger is in gevecht met terroristen en in dat gevecht vliegen er opvallend veel dorpen in brand. 'Er worden beschuldigingen over en weer geuit, maar laten we eerst harde bewijzen verzamelen voordat we iemand daarvan gaan beschuldigen.' Telkens probeert ze de aandacht van de Rohingya af te leiden. 'Ook veel andere, kleine minderheden zijn op de vlucht geslagen. Daarover heeft niemand het.' Of: 'Het is jammer dat alle aandacht nu uitgaat naar dit ene probleem. Wij hebben in Myanmar veel meer problemen die minstens net zo ernstig zijn.'