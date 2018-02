Asma Jahangir (1952-2018) gaf Pakistaanse vrouwen, liberalen en minderheden een stem

Jahangir is de dochter van een welgestelde, invloedrijke man, en de eerste jaren van haar leven bracht zij door in weelde en voorspoed. Dat veranderde toen ze 6 jaar oud was. Er werd een militaire coup gepleegd, en haar vader ging in verzet tegen het militaire regime. De geheime dienst vestigde zich aan de overkant van de straat, zei Jahangir in een interview met de New Yorker, en de nummerborden van iedereen die bij hen op bezoek kwam, werden geregistreerd. Drie jaar na de coup, in 1961, werd haar vader gearresteerd. 'Ze kwamen midden in de nacht met brandende toortsen', vertelde Jahangir. 'De politie omsingelde het huis en sloeg op de deuren. Het was angstaanjagend.'



Het schrok Jahangir niet af. Als tiener demonstreerde zij tegen de dictator die haar vader gevangen had gezet. Op haar 18de ging ze rechten studeren, wat in Pakistan een zeer ongebruikelijke keuze was voor vrouwen. Als advocaat kwam ze op voor verkrachte tieners en mishandelde echtgenotes, maar ook voor religieuze minderheden en straatarme families die als slaaf werkten. Een rechter vroeg haar eens waarom ze mensen die zo vreselijk stonken mee had genomen naar de rechtbank. 'U bent hier, juist voor hen', was haar reactie, zo vertelde ze het Pakistaanse tijdschrift The Herald.