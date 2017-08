Strenge grenscontroles Thailand: oud-premier Shinawatra niet bij rechtszaak

De rechtszaak is nu uitgesteld tot 27 september. 'We denken niet dat ze ziek was, we vermoeden dat ze is ondergedoken of is gevlucht', aldus een rechter. Ook de advocaat van de oud-premier stelde niet te weten of zijn cliënt nog in het land was.



Shinawatra werd in 2015 uit haar ambt gezet door het Constitutionele Hof van Thailand. Ze heeft zich volgens het Hof schuldig gemaakt aan machtsmisbruik en de grondwet overtreden. Negen ministers moesten eveneens aftreden.



Shinawatra trotseerde straatprotesten, bezettingen, belegeringen en bedreigingen. Maar uiteindelijk was het dus een rechtbank die haar deed aftreden. Haar aanhangers spraken van een 'constitutionele coup', haar tegenstanders van 'gerechtigheid'.