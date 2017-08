Armoede op latere leeftijd grote angst onder Duitse bevolking

Armoedegrens 958 Euro is de armoedegrens voor gepensioneerden in Duitsland; 16procent van de ouderen zit daaronder. Veel van hen gaan elke dag op pad om in de stad (plastic) flessen te verzamelen. Lees hier meer over de statiegeldverzamelaars, die in Duitsland symbool staan voor de groeiende groep 'nieuwe armen'. Bekijk hier de foto's van fotograaf Daniel Rosenthal van statiegeldverzameler Manfred aan het werk.

Maar ook het pensioenstelsel van de Duitse overheid is deel van het probleem. Want Duitsland kent geen AOW, tenminste niet voor mensen zonder werk. Alleen als je een baan hebt, bouw je bij de overheid pensioen op. Heeft een Duitser een paar jaar geen werk, dan stoppen alle vormen van pensioenopbouw.



Dat verklaart waarom veel Duitsers pensioenen hebben van minder dan 500 euro per maand, bedragen waarvan niemand kan rondkomen. Het is ook de reden dat de afnemende dekking bij pensioenfondsen in Duitsland nog meer angst inboezemt dan elders in Europa. Waarbij moet worden aangetekend dat de Duitse overheid de huur betaalt wanneer iemand een pensioen op bijstandsniveau heeft. Toch komen veel Duitse ouderen er meestal slechter van af dan hun Nederlandse leeftijdgenoten met AOW en huurtoeslag.



Zonder structurele hervorming van het pensioenstelsel, zal het leger van armen in Duitsland de komende decennia verder groeien, voorspelt de Bertelsmann Stiftung.