Armeense betogers blokkeren wegen naar hoofdstad na oproep oppositieleider

Interim-premier

De post was vacant nadat premier Serzh Sarksjan vorige week was afgetreden vanwege de politieke onrust. Die stap leek een verschuiving van de macht in te luiden in Armenië dat al sinds het einde van de jaren negentig wordt geregeerd door dezelfde politieke groep.



Na de teleurstellende stemming beschuldigde een woedende Pasjinjan de regeringspartij ervan dat zij 'de oorlog had verklaard' aan de bevolking. Eerder had hij de parlementariërs van de Republikeinse Partij gewaarschuwd dat zij een 'tsunami' van woede over zichzelf zouden afroepen als ze zijn benoeming zouden tegenhouden.



Om het parlement te dwingen volgende week dinsdag, tijdens een nieuwe stemming, alsnog akkoord te gaan met zijn benoeming, riep Pasjinjan op om overal in het land wegen te blokkeren, stations te bezetten en luchthavens onbereikbaar te maken. Ook spoorde hij de politie en het leger aan zijn kant te kiezen. Als het parlement hem voor de tweede keer afwijst, moeten er nieuwe verkiezingen komen.