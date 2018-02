Arib: Turkse aanval op Nederlandse Kamerleden onacceptabel

Verraders

In de krant Sabah en op andere Turkse regeringsgezinde nieuwssites is de aanval geopend op de Kamerleden. Zij worden onder meer beschreven als 'verraders van het moederland'. Dat lokt jegens de Kamerleden een stroom van negatieve reacties uit via de sociale media.



Kamervoorzitter Arib neemt het voor de Kamerleden op. 'Bedreiging of aanzetten tot bedreiging in reactie op het uiten van die meningen is onacceptabel. Het past niet in een democratie en in een open en vrije samenleving als de onze.'



De erkenning van de Armeense genocide door de Kamer heeft voor het Nederlandse beleid geen gevolgen. Het kabinet blijft spreken over 'de kwestie van de Armeense genocide' wanneer het over de massamoord op Armeniërs in het Ottomaanse Rijk gaat, liet interim-minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken deze week weten.