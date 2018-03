Argentijnse rechters doen aangifte wegens meineed tegen Nederlandse piloten vanwege Poch

Etentje op Bali

In 2003 sprak Poch op Bali tijdens een etentje met zijn collega's van Transavia over de junta-jaren in zijn geboorteland Argentinië (1976-1983). Volgens drie collega's zou hij toen hebben verteld dat hij dodenvluchten had uitgevoerd, waarbij mensen in zee werden gegooid. Pas in 2008 deden zij aangifte bij de nationale recherche. Er werd contact opgenomen met de Argentijnse onderzoeksrechter, en samen werd geregeld dat Poch in 2009, tijdens zijn laatste vlucht voor zijn pensioen, in Spanje kon worden opgepakt.



In het vonnis staat dat de beschuldigingen van de drie piloten volgens de Argentijnse rechters in de loop der jaren veranderden. Zij spreken van een 'alarmerende wijziging', waarin de vermeende rol van Poch steeds kwalijker werd beschreven tijdens de video-verhoren, die vanuit Buenos Aires in Den Haag werden afgenomen.



Volgens de Argentijnse rechtbank was het zonder deze beschuldigingen waarschijnlijk nooit tot een strafzaak tegen Poch gekomen. Ander bewijsmateriaal was er niet.