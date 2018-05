Antisemitisme in Europa: terug van nooit weggeweest

'Als ik soms al denk dat ik alles begrijpen kan, dan toch één ding nooit - de reden van die duistere schande die men zo vlakjes antisemitisme noemt.' Die zin vloeide uit de pen van de Russische schrijver Konstantin Paustovski, die hem uit de mond had horen vloeien van Isaak Babel, Sovjet-schrijver van Joodse origine, door Stalin geëxecuteerd in 1940.



Een aanwijzing dat antisemitisme geen verklaarbaar fenomeen is maar een 'duistere schande', is dat we het terugzien in zoveel verschillende eeuwen en regio's, bij zoveel verschillende mensen, in steeds weer andere gedaanten en vermengingen, reïncarnerend als een kwade hindoegod.