Antisemitisme in Europa is terug van nooit weggeweest. Verandert dat de beleving van 5 mei?

Antisemitisme in Europa

Paustovski schreef zijn zin in de Sovjet-Unie van Brezjnev, waar staatskritiek op de zionistische expansiedrift van Israël nog moeilijker van klassiek antisemitisme te onderscheiden was dan in de schrijfsels van Abu Jahjah.



Babel bezigde de zin in de jaren dertig, toen in Duitsland een virulent antisemitische Rijkskanselier aantrad die een paar jaar later de Tweede Wereldoorlog begon.



Vanavond herdenken we de slachtoffers van de periode 1940-1945, zaterdag vieren we de bevrijding. We doen dat in een tijd waarin antisemitisme in Europa terug is van nooit weggeweest.



5 Mei is in 2018 anders dan in 1998 of 1988. Twintig, dertig jaar geleden waren aanslagen op Joodse doelen in Europa iets van zwart-witbeelden uit de tijd van onze grootouders, tegenwoordig komen ze als breaking news binnen op de smartphone. Een paar decennia terug was het makkelijker te geloven dat we in Europa slechts stuiptrekkingen van antisemitisme zagen. Je had wat neonazistische groepjes, je had Le Pen, je had historicus David Irving en zijn ontkenning van de Holocaust. In de uiterste marge van de Britse Labourpartij vertoefden mannen die de pik hadden op Joodse bankiers. Die werden beschouwd als fossielen. Wat er verder 'over was' aan antisemitisme, bleef binnenskamers.



In 2018 is het verschijnsel volop terug in de openbare ruimte. Een twijfelachtige merite van de digitale tijd is dat je makkelijk kennis neemt van de wijdverbreidheid van flink wat soorten antisemitisme. Klassiek antisemitische sites vinden we in elke Europese taal. Wie een site als rijnlandmodel.nl bezoekt, kan in keurig Nederlands lezen over de kwaadaardige invloed van de Joodse cultuur en de vele representanten daarvan in de Nederlandse politiek en media.



Er valt dus wel wat af te dingen op de bewering dat antisemitisme via moslims naar Europa is teruggekeerd: er is ook volop 'inheems' antisemitisme.