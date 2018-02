ANC-leider Cyril Ramaphosa beëdigd als president van Zuid-Afrika: hoe verder na de 'Zexit'?

Hoe komt het ANC tevoorschijn na Zuma's aftocht?

De interne strijd tussen het kamp-Zuma en het kamp-Ramaphosa lijkt te zijn gewonnen door de laatste. Als partijleider en president tegelijkertijd kan Ramaphosa nu zijn stempel drukken op het ANC én de regering. Zoals Zuma eerder deed: hij werd in 2009 president nadat hij in 2007 partijleider was geworden. Maar Ramaphosa heeft tot binnen de top van zijn eigen partijbestuur te maken met Zuma-supporters. Wellicht kiest menig ANC-bestuurder nu pragmatisch de kant van de nieuwe leider, omdat de anti-apartheidsbeweging van weleer hard moet werken om teleurgestelde kiezers te overtuigen. De partij loopt anders kans in 2019 haar absolute meerderheid te verliezen.



Een dilemma voor Ramaphosa, stelt Dirk de Vos van nieuwssite Daily Maverick, is dat hij zich populair maakte met de belofte om schoon schip te maken na Zuma, maar dat patronagepolitiek tegelijkertijd de lijm is die het ANC bijeenhoudt. Na bijna een kwarteeuw van onafgebroken bestuur zijn in Zuid-Afrika de staat en de partij - het ANC - sterk vervlochten. 'We hadden nooit echt een Zuma-probleem. In plaats daarvan hebben we een ANC-probleem.' Ramaphosa moet er verder rekening mee houden dat de oppositie hem blijft aanvallen op zijn rol als bestuurslid van mijnbouwbedrijf Lonmin toen in 2012 meer dan dertig stakende mijnwerkers werden doodgeschoten door de politie.