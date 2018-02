Amnesty-voorzitter en Turkse activist moet tóch in cel zijn proces afwachten

Motie: kiliç moet vrij Bijna de hele Tweede Kamer vindt dat Turkije de voorzitter van Amnesty International moet vrijlaten. In oktober werd gestemd over een motie waarin werd opgeroepen om druk te zetten op het land. Alle partijen stemden voor, behalve Denk. Die partij stelt dat ze zich weigert te bemoeien met interne gelegenheden in Turkije

'Het is de ironie ten top', zegt Bosgraaf. 'De voorzitter van een organisatie die opkomt voor mensen die om politieke redenen gevangen worden gezet, zit zelf achter de tralies.'



Kiliç is volgens de Turkse aanklagers een terrorist, en zou tot 15 jaar cel moeten worden veroordeeld. Het bewijs? Hij zou de berichten-app ByLock hebben gedownload, waarmee de aanhangers van Fethullah Gülen zouden communiceren. Deze geestelijke zit volgens de Turkse overheid achter de mislukte staatsgreep van juli 2016.



In hetzelfde proces zijn nog tien personen aangeklaagd. Onder hen zijn de directeur van Amnesty Turkije, Idil Eser, en twee mensenrechtenactivisten uit Duitsland en Zweden. Deze groep is in oktober op borgtocht vrijgelaten, en de West-Europeanen zijn weer in hun thuisland. Amnesty hoopte dat dit nu ook met Kiliç zou gebeuren, omdat de bewuste app volgens zijn advocaat nooit op zijn telefoon is gevonden.