Amnesty: Rohingya-dorpen branden nog steeds, 'angstaanjagende situatie'

Verdreven Rohingya over hun erbarmelijke vlucht: 'Zwakke mensen moesten we achterlaten'

Bangladesh vangt meer dan 400 duizend verdreven Rohingya uit Myanmar op. Die zijn wanhopig. 'Ik denk niet dat we ooit nog kunnen terugkeren.'



Aung San Suu Kyi trekt boetekleed niet aan in toespraak over Rohingya

Aung San Suu Kyi heeft er de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor laten schieten: een toespraak voor de internationale diplomatieke gemeenschap. De toespraak is al dagen voer voor speculatie. Dat hij live wordt uitgezonden op televisie heeft de verwachtingen nog verder omhoog gejaagd. Maar wat zij zegt valt tegen.



In een overvol Rohingya-vluchtelingenkamp: 'Angstaanjagend, dat is het woord'

Zelfs hulpverleners met veel ervaring zijn verbijsterd door de chaos in Bangladesh rond de Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar. 'Het is angstaanjagend: de omvang, de schaal ervan, samengebald langs vier kilometer weg.' (+)